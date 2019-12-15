英女王周四發表御座致辭　公布新政府施政大綱 (12:28)

今次將會是英女王於兩個月內第二次到國會發表御座致辭。前首相文翠珊離任後，約翰遜7月下旬接任首相。英女王其後按傳統於10月14日到下議院，宣讀相約翰遜政府撰寫的施政大綱，藉此標誌新會期的開始。首相辦公室今日稱，預計女王周四的演說將延續10月的御座致辭，並會補充包括加強司法體系等立法工作內容。

英國脫歐爭議持續三年有餘，打破僵局成為新政府的優先任務。上周五（13日）英國大選結果揭盅後，約翰遜稱自己獲「強力的全新授權」履行其「完成脫歐」競選口號，「我們會在1月31日或之前完成脫歐——沒有如果，沒有但是，沒有也許。」

對上一次女王的宣讀內容包含26項法案，其中逾三分之一都關乎脫歐後的安排，例如訂定漁農經貿的規則，2021年起恢復基於計分的移民制度。此外有7項屬法治範疇，例如：被驅逐出境的外籍罪犯想重回英國，會受到更重刑罰；約3000名嚴重或暴力罪犯服刑期間不得中途假釋，刑期將延長。

（路透社）

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發表御座致辭，宣讀由連任首相約翰遜政府撰寫的施政大綱。