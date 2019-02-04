美州長卸任前特赦428人包括強姦犯殺人犯　有家屬曾助競選籌款 (23:12)

共和黨的貝芬於2015年12月就任肯塔基州長，上月在選舉中敗予民主黨對手，至本周二（10日）完成任期後離任。《紐約時報》報道，貝芬在卸任前夕特赦的428人中，大多涉及較輕微的毒品罪行。但獲特赦者之中，還包括因強姦9歲女童而於去年被判囚23年的男子、一名買兇殺害生意拍檔的男子、一名弒父殺母的男子、一名在跳蚤市場誕嬰後把孩子棄於垃圾堆而被判囚終身的女子，以及現年41歲的殺人犯碧加（Patrick Baker）。

碧加於2014年入屋行劫期間，開槍殺死一名男子，至2017年被裁定誤殺（reckless homicide）、行劫、冒警及破壞證據罪成，判囚19年。他在本月6日獲特赦時，只服完兩年刑期。

美國《信使日報》（The Courier-Journal）報道，碧加的兄弟去年在為貝芬舉辦競選活動，籌得2.15萬美元，並額外捐出4000美元（約3.1萬港元）。與碧加同案的另外兩名犯人並沒有獲得特赦，仍在服刑。

貝芬的特赦決定惹來炮轟，《信使日報》昨（13日）以受害人家屬之言「貝芬應在地獄中腐爛」（'Matt Bevin can rot in hell'）作頭版標題。肯塔基州檢察官表示，他們在貝芬決定特赦犯人前從未被諮詢，受害人的家屬亦未獲提早通知。多名議員要求調查事件，包括貝芬的黨友、肯塔基州參議院主席史堤弗斯（Robert Stivers），他稱州內共和黨參議員認為貝芬的行為「是對司法的嘲弄（travesty）和歪曲（perversion），予以譴責」。

貝芬則在Twitter連發20條推文回應，稱在4年州長任期內曾審核數以百計特赦申請，並閱讀千計信件和相關文件；「絕大部分獲特赦的人，實際上已出獄多年，且已完全償還他們欠社會的東西」，他歡迎每名獲特赦者做他的同事、鄰居。他又形容批評特赦決定涉及經濟或政治考慮的指控，是「非常冒犯和完全虛假」，重複有關指控的人「應受譴責」（reprehensible）。貝芬更表示，自己「不完美」，但已盡力作出公平和公正（fair and just）的決定。

（信使日報/紐約時報/BBC）

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