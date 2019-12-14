交易平台創辦人猝逝值10億元虛擬幣鎖死　用戶質疑「假死」求挖屍檢驗 (19:17)

Quadriga創辦人科滕（Gerald Cotten）於去年12月，在印度孤兒院當義工期間病逝，終年30歲，平台今年1月在facebook公布事件。由於他是唯一掌握存取權限密碼的人，平台上約11.5萬名客戶儲存、價值約1.8億加元（約10.7億港元）的虛擬貨幣被「鎖死」，平台其後關閉，現正處理破產程序。

安永會計師事務所（Ernst & Young）今年較早時發表報告，揭露Quadriga處理交易的重大問題，包括指出科滕以假名在平台設立帳戶交易，又揭發平台有可觀的資金被轉到科滕個人及其他相關者名下。安永最終尋回約3300萬加幣（近2億港元）。包括美國聯邦調查局（FBI）在內，最少4個執法或監管機構在今年8月時，正調查Quadriga倒閉事件。

代表Quadriga客戶的法律團隊於周五，要求皇家加拿大騎警挖出科滕的屍體並驗屍，以確認他「是否真的死了」及死因。科滕遺孀羅伯遜（Jennifer Robertson）對此表示「心碎」，稱丈夫的死「不應受質疑」，且不知確認科滕的死因對追回資產有何幫助。

（BBC）

今年2月相關報道：交易平台創辦人猝逝 值10億元虛擬貨幣遭鎖死