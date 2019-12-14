比利時嘉年華被指反猶　遭踢出聯合國非物質文化遺產名錄 (15:48)

該嘉年華是阿爾斯特市的年度重要活動，有逾600年歷史，特色是不設限地表現幽默和挑釁，2010年獲列入聯合國非物質文化遺產。不過今年3月的嘉年華中，巡遊隊伍以諷刺滑稽手法製作了巨型鷹勾鼻的東正教猶太人偶花車，人遇還坐在錢袋上，觸怒比利時約4萬人的猶太族群。當時UNESCO表示，會以「謹慎且不妥協的態度應對此事」。

UNESCO的保護非物質文化遺產政府間委員會周五採取前所未有的舉措，在哥倫比亞波哥大的會議上，宣布把阿爾斯特嘉年華除名，稱該活動一再出現種族主義和反猶描述。「UNESCO忠於人與人之間的尊嚴、平等和互相尊重的基本原則，譴責一切形式的種族主義、反猶太主義和仇外」。

阿爾斯特市長迪賀斯（Christophe D’Haese）早前表示，該市民眾已蒙受各種荒謬的指控，「我們不反猶也沒有種族歧視，所有支持這種說法的人都是出於惡意，阿爾斯特永遠是嘲弄與諷刺之都」。

（法新社/中央社）

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