泰式按摩列非物質文化遺產 (22:29)

泰式按摩源自印度，有指是2500年前由醫生和僧侶傳入泰國，最初由師徒之間秘密傳授，後來再流傳到家庭。在19世紀，泰王拉瑪三世（Rama III）統治時，學者把相關知識刻在曼谷臥佛寺的石上。直至1960年代，有學校專門教授泰式按摩而變得普及，該所在1962年成立的泰式按摩學校，已培訓逾20萬名在145個國家工作的按摩治療師。

如今泰國的高級泰式按摩每小時收費可達100美元（約780港元），倫敦、紐約和香港的價格則再高兩至三倍。特地前往曼谷的專業按摩師基萊安（Chilean Sari）稱有關培訓苛刻，因為技術要相當精確，要注意很多事情。

UNESCO周四把合共15項文化列入遺產名錄，其中4項來自亞洲，除了泰式按摩，亦包括有印尼武術Pencak Silat、馬來西亞武術Silat和吉爾吉斯的白氈帽工藝（Ak-kalpak craftsmanship）等。

（衛報／法新社／Channel News Asia）

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