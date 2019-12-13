美助理國務卿稱數十年對華釋善意　外交部：感受不到 (20:50)

負責東亞和太平洋事務的史達偉在華盛頓智庫戰略與國際研究中心演講時，回顧了中美關係，舉例說明美國政府如何向中國釋放善意，幫助中國發展，甚至犧牲美國價值觀，並以西方民主、安全為代價。他說，要以事實駁斥一些錯誤的說法，尤其是中國所稱華盛頓近來對北京的競爭姿態，是源於長期對中國的敵視，或者是為了「遏制中國」（keep China down）。他又認為北京的敵對行為是中國領導人的選擇。「這完全不是美國官員40年前啟動美國多方位政策，大力支持北京現代化和自由化時所想要和期待的」。

史達偉又說，「我們今天的姿態，源於我們對中國共產黨領導人的失望，他們決定用這樣咄咄逼人和一貫的惡意來回報我們的善意。」但他認為中美仍有合作的機會。

中國外交部發言人華春瑩今日下午被問到史達偉的言論時表示，完全不同意其觀點，指出中美合作互惠互利，中美建交40年來雙方各個領域的務實合作不斷拓展，美國也從中受益匪淺。她又稱，當美方在經貿科技人員交往等領域，接連對中國無端設限和打壓的時候，在香港、台灣、新疆、西藏人權等涉及中國領土主權和民族尊嚴的核心利益問題上，蓄意抹黑攻擊中國的時候，當美方詆譭中國的社會制度、發展道路以及與其他國家的互利合作，「我們沒有感受到美方的善意」；希望美國言行一致，而不是說一套做一套。

王毅今日出席2019年國際形勢與中國外交研討會並發表演講，認為中美兩國經濟利益高度融合，各領域交往日益密切，同時兩國關係也遇到前所未有的複雜局面。王毅指出，美國對中國的打壓，是「中國觀」走入了歧途；錯誤的行動源於錯誤的觀念，歸根到柢是美方對華認知出現了誤判，「中國爭取的是自身的正當發展權利，堅決不走國強必霸的老路」。

（美國之音／澎湃新聞／觀察者網）

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