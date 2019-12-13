《時代》風雲人物封面改圖變特朗普　競選團隊列總統當選原因 (14:50)

《時代》（TIME）雜誌周三（11日）公布2019年風雲人物，年僅16歲的瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）擊敗香港示威者及美國總統特朗普等，成為歷來最年輕當選者。特朗普競選團隊其後在Twitter上載雜誌的封面改圖，疑用Photoshop貼上特朗普的頭像。
特朗普競選團隊把《時代》通貝里的封面變成特朗普，表示提到兌現承諾，只有一位風雲人物，並列出6項特朗普獲獎的原因，包括振興經濟、創造就業機會、減稅、促成美國優先貿易、摧毁「伊斯蘭國」（ISIS）以及興建美墨邊境圍牆。
《時代》年度風雲人物評選中，73歲的特朗普也有入圍五強，對於今次敗選，他在自己Twitter形容結果荒謬，又叫通貝里學會控制自己脾氣，然後與朋友一起看一齣好看的老派電影。
年度風雲人物公布當日，特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）亦在Twitter發文，指摘雜誌背棄為生命和自由而戰的香港示威者，選出已經是行銷噱頭的年輕人，反問「豈有此理」（How dare you）。
今年9月，通貝里曾在紐約出席聯合國氣候峰會，她致辭時怒斥世界領袖對氣候不作為，出賣了年輕人，促各國以具體行動對抗氣候變化。演講期間，她多次直斥當權者「豈有此理」。
俄羅斯總統普京其後在一個能源論壇上回應，表示對通貝里的演說不感興奮，形容她善良但無知，又質疑她被成人利用。他說：「沒有人跟她解釋現代世界是複雜的。非洲及很多亞洲的人希望擁有跟瑞典一樣的財富水平。」