【英國大選】點票完成：保守黨365席奪過半議席　工黨203席 (23:04)

【23:04】點票完成，執政保守黨最終贏得365席，較上次大選多47席；在野工黨獲203席，損失59席；反對脫歐的蘇格蘭民族黨獲48席，較上次多13席；自民黨11席，減少1席；北愛民主統一黨8席，減少2席；脫歐黨0席；獨立及其他候選人15席，增加2席。

【16:16】執政保守黨暫贏得364席，在野工黨獲203席，蘇格蘭民族黨暫獲48席，自民黨11席，北愛民主統一黨8席，脫歐黨0席，獨立及其他候選人15席。

【15:28】執政保守黨暫贏得363席，在野工黨獲203席，蘇格蘭民族黨暫獲48席，自民黨11席，北愛民主統一黨8席，脫歐黨0席，獨立及其他候選人15席。

【14:38】英國大選接近完成點票，執政保守黨贏得361席，在野工黨獲203席，蘇格蘭民族黨暫獲48席，自民黨11席，北愛民主統一黨8席，脫歐黨得0席，獨立及其他候選人14席。

【14:04】英國大選接近完成點票，執政保守黨贏得358席，在野工黨獲202席，蘇格蘭民族黨暫獲48席，自民黨11席，北愛民主統一黨8席，脫歐黨得0席，獨立及其他候選人14席。

【13:50】英國大選接近完成點票，執政保守黨贏得355席，在野工黨獲202席，蘇格蘭民族黨暫獲48席，自民黨10席，北愛民主統一黨8席，脫歐黨得0席，獨立及其他候選人14席。

【13:24】英國大選接近完成點票，執政保守黨贏得逾338席，在野工黨獲200席，蘇格蘭民族黨暫獲46席，自民黨8席，北愛民主統一黨8席，脫歐黨得0席。

【13:09】英國大選完成九成點票，執政保守黨贏得逾332席，在野工黨獲197席，蘇格蘭民族黨暫獲45席，自民黨8席，北愛民主統一黨（DUP）8席，脫歐黨得0席。

【12:50】英國大選結果陸續揭盅，逾八成議席已公布結果，執政保守黨贏得299席，在野工黨獲192席，蘇格蘭民族黨暫獲44席，自民黨7席，北愛民主統一黨（DUP），脫歐黨得0席。

【08:04】英國大選投票已於本港時間今晨（13日）6時結束，預料大部分結果將於日間陸續公布。根據英國廣播公司（BBC）、ITV、天空電視台（Sky News）聯合進行的票站調查，執政保守黨贏取過半數議席，成為國會最大黨。

民調顯示，保守黨有望贏得368個議席，較上屆多50席，以86席優勢控制下議院，亦拋離工黨的191個議席；蘇格蘭民族黨（SNP）有55席、自民黨13席、脫歐黨得0席。

（英國廣播公司／路透社）

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