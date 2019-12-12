美13女子控12連鎖酒店集團　藉性販賣圖利 (21:53)

13名女子周三（11日）入稟美國俄亥俄州哥倫布的聯邦法院，指控希爾頓、洲際和貝斯特韋斯特（Best Western）等12個著名連鎖酒店集團，無視酒店被利用作性剝削的場所，無異於藉性販賣圖利。有受害人聲稱曾被困長達6周，期間遭受虐打，希望公眾了解性販賣在美國很普遍。
該項提訟是匯集不同州份的入稟一併提出，部分受害者案發時未成年。代表她們的紐約律師行Weitz ＆ Luxenberg稱酒店透過「提供性販賣交易市場」來獲利。該律師行負責人口販賣及虐待訴訟的彭諾克（Paul Pennock）稱，酒店顯然在知情下，將利潤置於保護婦孺之前，是時候應該要他們為不作為負責。
一名女子稱，2012年她26歲時，被困在溫德姆（Wyndham）酒店長達6周，期間遭多次毆打，鼻子兩度折斷，嘴唇永久留疤，臉上亦曾受到感染。
代表當事人的律師行指出，酒店數十年來都坐視這些令人髮指的罪行，現在是時候承擔因不作為而令有關問題一直存在的後果。入稟狀又指出，估計有約80%人口販賣拘捕行動是在酒店內或附近發生。2014年人口販賣舉報熱線有92%個案都在酒店發生。
希爾頓和洲際酒店等被點名酒店向《衛報》稱，譴責各種人口販賣行為，並稱有訓練員工協助判別或預防潛在的人口販賣行為。
（衛報）
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