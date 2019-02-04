【英國大選】歐盟代表錄音曝光　批約翰遜脫歐時間表不切實際　或動搖選民 (19:11)

約翰遜近日為大選拉票時，多番強調若保守黨贏得多數議席，英國將最遲於明年1月31日離開歐盟。若成功脫歐，將有一段過渡期，直至2020年12月31日，英國及歐盟必須在過渡期結束前達成貿易協定，意味雙方約有11個月可協商。

《獨立報》報道稱，該段錄音是巴尼耶本周在歐盟一個閉門會議中的發言。他說：「對於這份（脫歐）協議，我們在11個月內沒辦法完成所有事情。我們會盡力而為，希望至少完成必要的協議，但無法全部完成。」他又稱，如果英國不將過渡期延長一至兩年，將面臨「懸崖式」局面，一旦過渡期結束，便要回歸世貿（WTO）規則，和歐盟進行商業往來。英國政府最遲明年6月便要決定是否延長過渡期。

報道指出，對於渴望完成脫歐，並為此打算支持約翰遜的選民，巴尼耶的言論勢將動搖他們。

保守黨發言人回應稱：「巴尼耶曾說過脫歐談判不能重啟，也說過北愛邊界『擔保方案』（backstop）不應被移除，但約翰遜已在其方案將它移除了。」工黨則批評，巴尼耶的言論反映約翰遜欺騙選民。

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