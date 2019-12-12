印度國會通過《公民身分修正案》　被轟歧視穆斯林引發示威 (15:25)

繼印度下議院周二通過該法案後，上議院周三以125票對105票通過，將交給總理莫迪簽署成為法律，莫迪在Twitter說：「這法案將減輕許多面對迫害多年的人的痛苦。」不過法案備受批評，有反對者威脅入稟高等法院挑戰，指斥法案違反憲法中的平等及世俗主義原則。

法案亦引發民眾示威，批評是主張實行印度教民族主義的執政人民黨政治議程一部分，目的是將穆斯林邊緣化。超過700位知名人士，包括律師、學者、演員亦發表聯署聲明，譴責法案。

包括內政部長夏哈（Amit Shah）在內多名人民黨領袖強調，該法案並非針對穆斯林，夏哈稱本國的穆斯林不必擔心任何事，但若讓巴基斯坦、孟加拉、阿富汗和世界其他地方的穆斯林也獲得公民身分，「印度就不能如此運作」，稱公民身分只給予這三個國家受迫害的宗教少數群體。

東北部多個邦連續兩天爆發示威，民眾擔心該法案賦予從孟加拉等國遷入東北的非法移民取得公民身分的權利，將鼓勵更多非法移民湧入東北各邦，改變當地人口結構，引發更多問題。示威者與警方爆發流血衝突，當局調派大批軍人到特里普拉邦（Tripura）戒備。

（BBC/法新社/中央社）

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