新西蘭專家明冒險登島　運走火山爆發死者遺體 (18:42)

警方昨表示，偵察機已掌握6具遺體的位置，但未必能找到另外兩具。副警察局長克萊門特（Mike Clement）表示，島上情況不穩定，行動並非零風險。他稱，新西蘭軍隊8名專家將會在周五早上登島，「盡力尋找所有遺體」。

火山專家向警方稱，火山再爆發的可能性與日俱增，再爆發機會周三為40%至60%，但周四已增至50至60%。警方稱，相信周五情況不會有變。

警方在事發後一直不批准任何人登島，其中一名失蹤者、導遊英曼（Hayden Marshall-Inman ）的兄弟馬克（Mark Inman）較早時電郵總理阿德恩，表示要自行登島搜索，希望獲准。他在信中稱，屍體很快會腐化，可能最終連屍體也沒有，狠批政府官僚主義及決策緩慢。總理辦公室將該請求轉交警方，警方拒絕。

（BBC/天空電視台）

【09:32】新西蘭警方今日（12日）發表聲明表示，懷特島（White Island）火山爆發再有兩名傷者不治，確認死亡人數增至8人。

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懷特島火山周一（9日）下午爆發，當時島上共有47名來自7個國家的旅客和導遊。事件至今造成8人死亡，8人失蹤，逾30人受傷。傷者中有3人已出院，還有28人仍在醫院接受治療。據英國《衛報》報道，8名死者為澳洲人。

新西蘭衛生官員表示，23名傷者正在國內留醫，其中17人危殆，另外5名傷者轉送澳洲接受治療。澳洲新南威爾省政府表示，會安排10名傷者在悉尼接受治療。

地震學家今日說，懷特島火山24小時內再爆發的可能性達50%至60%。火山口仍釋出有毒氣體，島上覆蓋着厚厚的酸性火山灰。

警方稱，由於太危險，救援人員今日仍無法飛抵火山爆發現場搜索遺體。警方仍專注於支援死傷者家屬。

（路透社/法新社/衛報）

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