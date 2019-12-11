昂山素姬海牙法院抗辯：緬軍展「反恐行動」　無從證明有意滅絕羅興亞人 (21:54)

74歲的素姬在30分鐘陳辭中，稱軍方在緬甸西部若開邦展開的是反恐行動，稱興訟的岡比亞所描述的若開邦情況是「不完整和誤導」。她稱，羅興亞人逃亡是若開邦武裝分子襲擊警崗觸發衝突所致。

她表示，緬甸軍方2017年8月在若開邦展開行動，是回應當地武裝分子施襲的行動；雖然不能排除有軍人使用過度武力，但並不能假設有意圖種族滅絕。她強調，不能容忍若開邦或任何地方侵犯人權，又稱緬甸政府維護若開邦所有族群的基本權利，若有軍人犯事，緬甸政府會予檢控懲治。

岡比亞指控緬甸違反1948年《防止及懲治滅絕種族罪公約》，在周二（10日）聆訊中陳述緬甸少數族群羅興亞人的苦難，又以昂山素姬與三軍頭的合照，用以證明素姬跟軍方關係密切。

海牙法院外，有聲援羅興亞的人高呼「昂山素姬無恥」，也有人支持素姬。在孟加拉，羅興亞人在難民營內一邊觀看電視直播，一邊喊「撒謊」。

（路透社/法新社）

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