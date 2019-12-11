瑞典環保少女通貝里膺《時代》風雲人物　歷來最年輕當選者 (21:08)

《時代》表示，過去16個月通貝里不僅在聯合國向一眾領袖演說、跟教宗見面及跟美國總統爭論，又發動全球400萬人在9月20日參加全球氣候罷工與罷課活動，是歷來最大規模的氣候示威活動。《時代》形容，她成為世代之爭的旗手，是全球年輕社運一代的化身。

16歲的通貝里去年8月開始，手拿寫着「為氣候罷課」的標語，每逢周五到瑞典國會外抗議，吸引全球數百萬人加入她的「周五為未來而戰」（Fridays for Future）運動。她今年9月時在聯合國氣候峰會上發言，炮轟世界領袖對氣候不作為是「出賣年輕人」；10月她拒領北歐理事會（Nordic Council）環保獎，稱對抗氣候暖化運動不需要更多獎項，而是要由掌權者開始「聆聽科學」，而非只紙上談兵。

惟通貝里亦曾遭質疑非「真環保」，她今年8月休學展開環保帆船橫渡大西洋之旅，但航程結束後，其團隊卻乘飛機往紐約，把遊艇開回歐洲，製造的碳排放比她來回搭飛機還要多。團隊經理承認安排不完美，但聲稱整個航程終將符合「氣候中和」原則。

今年其餘入選《時代》風雲人物最後五強名單者，包括香港示威者、美國眾議院議長佩洛西、美國總統特朗普，以及令特朗普面臨彈劾的「告密者」。

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