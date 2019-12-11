新西蘭懷特島火山恐再爆發　救援員未能運走屍體 (18:04)

【16:36】新西蘭懷特島（White Island）火山周一（9日）爆發，造成至少6人死，當局今日（11日）表示，目前火山活動正增加，散發出毒氣，搜救人員暫未能登島運走死者遺體。至於獲救送院的20多名傷者中，部分燒傷嚴重，連內臟器官也灼傷。

新西蘭地質機構GeoNet表示，當地時間周三淩晨約4時起，懷特島的火山震動明顯加劇，未來24小時內仍有可能再次爆發。警察部長納什（Stuart Nash）表示，火山口噴出有毒氣體，整個島被厚厚酸性山火灰籠罩。他表示，明白家屬希望能替親人善後的心情，但由於最新火山活動情况，救援隊伍目前別無選擇，只能等待，但會繼續候命及盡快返回島上。

目前確知6人喪生，8人失蹤但生還機會渺茫，30人受傷，當中25人情况嚴重。納什稱，部分生還者傷勢嚴重，暫未能確認他們的身分，「部分留院者無法與人溝通，他們不僅燒傷皮膚，內臟也灼傷」。目前已確認的死者身分包括當地導遊馬歇爾英曼（Hayden Marshall-Inman）及一名馬來西亞人。

（BBC/法新社）

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