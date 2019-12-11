【英國大選】三個選舉結果左右脫歐進程　周五揭曉 (14:59)

英國大選明天（12日）舉行， 綜合多個民調顯示，首相約翰遜領導的保守黨平均支持率為42.9%，領先工黨約10個百分點，約13%選民未決定投票意向。根據YouGov周二（10日）發布的選前最新民調，保守黨可奪得下議院逾半議席的339席，但較兩周前預測的359席少，顯示領先優勢收縮，不排除出現懸峙國會。若保守黨順利取得大多數議席，將有利約翰遜的脫歐方案在國會獲通過，讓英國明年1月底如期脫歐；但若選舉失利，脫歐之路隨時可能逆轉。
●為何要提早大選？
○英國大選5年舉行一次，原本下次要到2022年才舉行，但約翰遜希望提前大選，以恢復保守黨在下議院的多數議席，好讓他順利通過其脫歐協議。
●選什麼？目前議席分布如何？
○選出下議院650個議席。目前保守黨擁298席、工黨243席、蘇格蘭民族黨35席、自由民主黨21席。獲得超過半數326席的政黨可組新政府，該黨領袖出任首相。
●何時宣布結果？
○今次共有4580萬登記選民，投票時間為周四早上7時至晚上10時（香港時間周四下午3時至周五早上6時），點票結果當晚及翌日陸續公布。
●主要政黨脫歐立場
○保守黨
*聖誕節前讓國會就《脫歐協議法案》表決，並在明年1月底前脫歐
*與歐盟就自由貿易協議談判，料2021年生效
*脫歐過渡期最遲將延續至2020年12月
*中止歐盟與英國之間的人口自由流動，並改用全新計分移民制度
*與全球其他貿易伙伴洽談自由貿易協議
○工黨
*在3個月內重新就脫歐協議與歐盟談判，並在6個月內舉行公投，除了新脫歐協議外，亦可選擇留歐
*就全英關稅同盟成員資格談判，結束單一市場協議，並保障勞工權利及環境保護
*任何協議必須符合英國的國際義務，包括保障北愛和平進程的《貝爾法斯特協議》
*消除無協議脫歐的威脅
○自民黨
*反對脫歐，如能組成多數派政府，將撤回《里斯本條約》第50條，取消脫歐
*在其他情況下將推動脫歐公投，選項包括留歐
●可能出現結果
○保守黨贏得過半議席：約翰遜的脫歐協議將很大機會在國會通過，英國下月底如期脫歐，然後進入脫歐過渡期，並與歐盟就自由貿易協議談判
○工黨贏得過半議席：將推動舉行第二次脫歐公投，並展開其激進的經濟改革
○沒有黨贏得過半議席：出現懸峙國會，政黨可組聯合政府。在任首相可優先籌組聯合政府，即約翰遜可拉攏其他政黨組政府，好像2010年保守黨與自民黨合組政府。他亦可與小黨達成「信任與支持協議」（confidence and supply aggreement），以獲得對方支持其少數派政府，情況一如2017年保守黨與北愛爾蘭民主統一黨（DUP）的協議般。如果約翰遜未能組成政府，他可以辭職，並建議由最大反對黨領袖、即很可能是工黨黨魁郝爾彬籌組政府
（路透社/法新社/BBC）
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