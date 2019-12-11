【英國大選】三個選舉結果左右脫歐進程　周五揭曉 (14:59)

●為何要提早大選？

○英國大選5年舉行一次，原本下次要到2022年才舉行，但約翰遜希望提前大選，以恢復保守黨在下議院的多數議席，好讓他順利通過其脫歐協議。

●選什麼？目前議席分布如何？

○選出下議院650個議席。目前保守黨擁298席、工黨243席、蘇格蘭民族黨35席、自由民主黨21席。獲得超過半數326席的政黨可組新政府，該黨領袖出任首相。

●何時宣布結果？

○今次共有4580萬登記選民，投票時間為周四早上7時至晚上10時（香港時間周四下午3時至周五早上6時），點票結果當晚及翌日陸續公布。

●主要政黨脫歐立場

○保守黨

*聖誕節前讓國會就《脫歐協議法案》表決，並在明年1月底前脫歐

*與歐盟就自由貿易協議談判，料2021年生效

*脫歐過渡期最遲將延續至2020年12月

*中止歐盟與英國之間的人口自由流動，並改用全新計分移民制度

*與全球其他貿易伙伴洽談自由貿易協議

○工黨

*在3個月內重新就脫歐協議與歐盟談判，並在6個月內舉行公投，除了新脫歐協議外，亦可選擇留歐

*就全英關稅同盟成員資格談判，結束單一市場協議，並保障勞工權利及環境保護

*任何協議必須符合英國的國際義務，包括保障北愛和平進程的《貝爾法斯特協議》

*消除無協議脫歐的威脅

○自民黨

*反對脫歐，如能組成多數派政府，將撤回《里斯本條約》第50條，取消脫歐

*在其他情況下將推動脫歐公投，選項包括留歐

●可能出現結果

○保守黨贏得過半議席：約翰遜的脫歐協議將很大機會在國會通過，英國下月底如期脫歐，然後進入脫歐過渡期，並與歐盟就自由貿易協議談判

○工黨贏得過半議席：將推動舉行第二次脫歐公投，並展開其激進的經濟改革

○沒有黨贏得過半議席：出現懸峙國會，政黨可組聯合政府。在任首相可優先籌組聯合政府，即約翰遜可拉攏其他政黨組政府，好像2010年保守黨與自民黨合組政府。他亦可與小黨達成「信任與支持協議」（confidence and supply aggreement），以獲得對方支持其少數派政府，情況一如2017年保守黨與北愛爾蘭民主統一黨（DUP）的協議般。如果約翰遜未能組成政府，他可以辭職，並建議由最大反對黨領袖、即很可能是工黨黨魁郝爾彬籌組政府

（路透社/法新社/BBC）

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