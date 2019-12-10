岡比亞促海牙法院制止緬甸「屠殺國民」　昂山素姬周三作供 (22:45)

岡比亞上月入稟ICJ，控告緬甸軍方集體謀殺、強姦羅興亞人及摧毁羅興亞社區等罪名。法院會先就審訊期間是否以緊急措施確保羅興亞人安全，以及保存證據完整等。

岡比亞司法部長坦巴杜（Abubacarr Tambadou）在開庭陳辭中，要求法院下令緬甸停止「無意義的殺戮」，制止令所有人震驚的「野蠻與殘暴行為」，並停止「針對本國人民的種族屠殺」。他強調，藉由訴訟向緬甸的種族屠殺問責，不只是尋求保障羅興亞人的權利，亦是保障《防止及懲治滅絕種族罪公約》契約國的權利。

昂山素姬在警方車隊護送下抵達法院，沒有回答記者提問，在庭上聽取岡比亞對緬甸的指控時亦木無表情。她預定周三（11日）作供。法院外有一批羅興亞人示威，要求為受緬甸政府迫害的羅興亞人尋求公義。

緬甸軍方2017年8月25日宣稱清剿武裝分子，在西南部若開邦鎮壓以信奉伊斯蘭為主的羅興亞人，導致約逾70萬名羅興亞人逃往孟加拉等地。岡比亞上月代表伊斯蘭合作組織向國際法院興訟，控告緬甸軍方集體謀殺、強姦及摧毁羅興亞社區。

（法新社／路透社）

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