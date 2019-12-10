普京破冰晤澤連斯基　俄烏同意全面落實停火 (16:46)

普京在愛麗舍宮會晤澤連斯基，是俄烏領袖自2016以來首次會面。今次破冰和談由法國總統馬克龍與德國總理默克爾共同主持。四國領袖在會後發表聯合聲明稱，2015年達成的明斯克停火協議仍然以四方峰會的「諾曼第模式」為基礎，各方將致力全面落實該協議。

俄烏雙方承諾在今年底前實現全面停火，並採取一切相關必要措施。聯合聲明又提及進一步在烏克蘭東部衝突地區撤走武裝部隊和裝備、釋放和交換囚犯及制定掃雷計劃等，並同意在4個月內召開下次「諾曼第模式」會議。

聲明內容亦包括同意推動烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbass）舉行選舉，但未訂明選舉時間表，也未解決由哪一方控制頓巴斯接壤俄羅斯的邊界，以及烏東衝突地區政治地位問題仍未解決。

馬克龍在記者會上表示，今次和談在互換囚犯、停火及政治進程上取得進展。普京稱今次會面是化解當地衝突的重要一步，澤連斯基則說，還有很多問題尚未解決。

俄羅斯與烏克蘭2014年在烏國東部爆發衝突，親俄的克里米亞地區通過公投併入俄羅斯，俄羅斯支持親俄勢力與烏克蘭政府軍交戰，使俄烏兩國關係惡化。歐盟其後對俄羅斯實施經濟制裁，並將俄羅斯排除於八大工業國集團（G8）外。在法德領袖協調下，俄羅斯、烏克蘭與歐洲安全與合作組織三方2015年在白俄羅斯明斯克（Minsk）達成停火協議，但該協議一直未得到全面落實，烏東地區戰火未息。長達5年交戰造成逾13,000人死亡。

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