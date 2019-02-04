【英國大選】約翰遜拒看病童睡公院地板照被轟麻木　陷競選「最差一天」【短片】 (15:57)

英國《每日鏡報》周日（8日）在頭版獨家刊登4歲男童杰克（Jack Willment-Barr）在利茲總醫院（Leeds General Infirmary）的經歷。杰克因患上肺炎送院，但因牀位緊絀，他被迫睡在地上，身上插着喉管，照片震撼全國。

ITV電視台記者周一訪問約翰遜時，用自己手機顯示該照片，然後請約翰遜回應。從影片可見，記者多次要求約翰遜看該照片，但約翰遜一直拒絕，後來更乾脆將記者手機放進自己口袋，到最後記者提及手機時，約翰遜才交出。

影片曝光後約翰遜備受抨擊，被指對公營醫療系統千瘡百孔坐視不理，亦欠缺同理心。約翰遜政府之後委派衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）到利茲總醫院，與男童和其家屬見面，又與院方開會討論人手設備問題，以圖化解公關危機。夏國賢離開醫院時，遇到數名左派人士抗議，其間他的一名助理與示威者有肢體接觸。

隨後英國多家傳媒引述保守黨消息稱，該助理被左派示威者拳打。後來有影片曝光，顯示當時一名示威者以手指指向一方控訴，在他背後的夏國賢助理走上前，頭部撞向示威者的手。

保守黨之後承認沒有發生拳打事件，但斥工黨示威者當時的行為和語言並不恰當。工黨則抨擊保守黨除了發放假消息外，亦借此小事企圖轉移視線。

（綜合報道）

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