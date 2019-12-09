世界反禁藥組織指俄羅斯國家隊用禁藥　禁參加全球主要體壇賽事4年 (22:07)

WADA於2016年7月發表報告，確認俄國在2011年至2015年間存在系統性的禁藥計劃，判罰禁賽3年。去年9月俄國與WADA達成協議，俄方須提交一系列測試報告換取解除禁賽令。惟WADA專家發現今年1月從莫斯科實驗室取得的測試結果異常，判斷俄方通過篡改證據、刪除呈陽性測試結果的檔案等，隱瞞國家隊員使用興奮劑作弊。

WADA執委周一在瑞士洛桑會面，一致接納專家提出的制裁俄羅斯建議。新一輪禁制將持續4年，俄國國家隊不准參加2020年東京奧運、2022年的卡塔爾世界盃和北京冬奧等大型國際賽，但明年於俄國聖彼得堡舉辦的歐洲國家盃因不屬打擊禁藥目標的「大型比賽」，將不受影響。另外，俄國今後4年亦不能爭辦任何大型錦標賽，包括2032年的夏季奧運。不過，俄國運動員可用個人名義參賽，但必須遵守嚴格條件，證明不涉禁藥違規。俄羅斯可於21日內向國際體育仲裁院上訴。

WADA副主席赫勒蘭德（Linda Helleland）表示，對於俄國的制裁「還遠遠不夠」，「我們必須盡可能嚴懲，給那些清白的運動員一個交代」。

（法新社/彭博新聞）

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