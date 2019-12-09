昂山素姬明出席國際法院聆訊　為種族滅絕羅興亞人辯護 (20:17)

緬甸軍方2017年8月25日宣稱清剿武裝分子，在西南部若開邦鎮壓以信奉伊斯蘭為主的羅興亞人，導致約逾70萬名羅興亞人逃往孟加拉等地。岡比亞上月代表伊斯蘭合作組織向國際法院興訟，控告緬甸軍方集體謀殺、強姦及摧毁羅興亞社區。荷蘭海牙周二至周四的聆訊，16人法官團將研究下達「臨時措施」，以便日後審訊進行期間確保羅興亞人安全及有效保存證據完整等。素姬將在庭上代表緬甸答辯，但此階段不會安排個別證人作證。

素姬因為領導群眾反對軍政府被軟禁達15年，1991年獲頒諾貝爾和平獎。惟因對羅興亞人受迫害的苦況置若罔聞，不僅備受抨擊，一些團體也撤回授予她的榮譽，國際特赦去年撤回給她的「良心大使獎」。

聲援羅興亞的人準備這幾日在法院外示威。其中緬甸特別工作組主席穆賈希德（Abdul Malik Mujahid）說：「這是她重拾國際形象的最後機會。她可以說的，最好就是承認所犯罪行及表示將會合作。」

素姬支持者自上周末起在緬甸或法院外以集會形式，為素姬打氣。緬甸支持者還穿上印有素姬肖像的T恤，甚至參加聲援團赴海牙。

（衛報/法新社/路透社）

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