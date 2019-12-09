全球「80後」年輕國家領袖輩出 (18:35)

國家及職位／年齡／上任年份／簡介

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）／34歲／2019年／27歲的她在家鄉坦佩雷市的市議會擔任主席，2015年首次進入國會，今年擔任運輸及通訊部長。

烏克蘭總理貢恰魯克（Oleksiy Honcharuk）／35歲／2019年／41歲喜劇演員澤連斯基今年4月勝出大選後，任命從政只有3個月的貢恰魯克擔任總理。律師出身的他未加入政府前，曾管理一個歐盟資助的非政府組織多年。

朝鮮領導人金正恩／36歲／2012年／金正恩在父親金正日2011年12月逝世後，接任為國家領袖，至今執政7年，任內大力發展核計劃，與美國總統特朗普舉行過兩次峰會，但未能達成全面無核化協議。

薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）／38歲／2019年／布克萊曾任首都聖薩爾瓦多市市長3年，今年2月當選總統。薩爾瓦多去年與台灣斷交，轉投中國大陸，布克萊日前首度訪華，稱薩爾瓦多恪守一個中國原則，支持中國實現和平統一。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）／39歲／2017年／阿德恩2017年以37歲之齡成為新西蘭自1856年以來最年輕總理，亦是第三名女總理。她去年6月誕下女兒，其後更帶同初生女兒出席聯合國大會，成為國際佳話。今年3月基督城發生新西蘭現代史上死傷最嚴重的槍擊案，阿德恩在這次恐襲後6天，即宣布禁售攻擊步槍。

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