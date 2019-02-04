BBC籲員工隱藏工作證　免因脫歐問題受觀眾騷擾 (18:23)

英國《每日郵報》報道，英國脫歐問題令國內意見兩極化，一向標榜中立的BBC成為磨心，不少BBC員工都報稱受到觀眾辱罵。報道稱，BBC近期加緊提醒員工，在外面要把工作證隱藏好。倫敦廣播大廈和位於曼徹斯特的索爾福德區的媒體城，定期在屏幕上播放影片，提醒員工要藏起工作證。

一名工作人員說，有人擔心通行證被偷及被盜用身分進入大樓，「如果有心懷怨恨或想要表達觀點的人搶走員工通行證，進入某座BBC大樓，誰知道他們會做什麼，會構成甚麼樣的威脅」。

上周初將負責大選日報道的BBC主持人愛德華茲（Huw Edwards）在社交網站Twitter上對工黨的一則帖文讚好，並轉發有政治傾向的帖文，遭質疑有失新聞從業員的中立，有違BBC員工守則。BBC稱，讚好及轉發並不代表立場，認為愛德華茲未有違規。新聞部主管昂斯沃思（Fran Unsworth）說：「在這個狂熱和政治兩極化的時代，努力代表國家的BBC成為政治不滿的避雷針，這並不奇怪。」

（每日郵報）

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