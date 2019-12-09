新西蘭懷特島火山爆發　警稱再無生還者　料逾20人身亡 (21:00)

【16:54】新西蘭警方確認，死亡人數增至最少5人。被困懷特島上的人包括新西蘭公民及外國遊客，暫未確定人數。

【14:05】當地警方表示，火山爆發造成至少23人受傷，1人死亡，另有人失蹤，預料死亡人數可能上升。

【12:40】新西蘭懷特島（White Island）的活火山於當地時間今日（9日）下午2時30分爆發。總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，當時島上有約100人，包括遊客，部分人下落未明。當地媒體指至少有20人受傷，有人情況嚴重。

路透社報道，距離新西蘭北島東岸約48公里的懷特島火山今日突然爆發，噴出大量白色濃煙及火山灰。當局提醒附近地區可能受火山灰影響。瓦卡塔尼市長相信島上仍有人正等候救援。

火山學家Brad Scott指出，懷特島是一座活火山，今次的爆炸性噴發，難以預測，而且島上能夠遮蔽的地方不多，相信火山爆發時，島上的人應該都受到影響。

（路透社／Stuff／Newshub）

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