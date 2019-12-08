黏在牆上的香蕉拍賣94萬成交　遭行為藝術家吃掉【短片】 (20:54)

題為《喜劇演員》（Comedian）的香蕉，是意大利藝術家卡泰蘭（Maurizio Cattelan）的作品，原在巴塞爾藝術展（Art Basel）邁亞密展覽中展出。美國行為藝術家達圖納（David Datuna）上周六到場從牆上把香蕉拆下來，並說：「藝術表演……飢餓的藝術家。」隨即撕掉蕉皮，把香蕉吃掉，稱「謝謝，非常美味。」

部分在場觀眾忍俊不禁，美術館職員慌忙趕至。美術館發言人特拉斯（Lucien Terras）事後稱，職員記下達圖納的個人資料後請他離場，但無打算追究其行為。

特拉斯強調，達圖納「沒有破壞藝術品」，作品中的香蕉其實是一個概念，牆上香蕉本來就可以被替換，而作品的法國買家已獲得藝術品鑑證書，讓他擁有這件作品的概念。館方事後已將新的香蕉黏到牆上。

卡泰蘭曾創作題為《美國》（America）的18K金馬桶，更提出租予美國總統特朗普，掀輿論熱議。據美術館介紹，卡泰蘭一年前開始構想製作一件香蕉形的雕塑，更總是出門時帶着香蕉掛在牆上，尋找靈感，最終創作出該作品。

（法新社/哥倫比亞廣播公司）

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