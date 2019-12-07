全球暖化損海洋帶氧能力　低氧海域60年增15倍危害鯊魚吞拿魚 (23:07)

研究由國際自然保護聯盟（IUCN）進行，是歷來最大型的同類研究。專家指出，農業及工業化學品中的氮和磷污染物，仍是影響海水帶氧能力的最主要因素；惟近年氣候變化帶來的威脅亦大增，因二氧化碳等溫室氣體排放增加，海洋吸收更多熱能，更溫暖的海水可攜帶的氧氣量較低。專家估計，由1960年至2010年，溶於海洋的氣體總量已下降2%，但部分熱帶海域的氣體溶解量大跌40%；含氧量低海域已由1960年代時45處，激增至現時約700處。

專家估計，若各國繼續以「一切如常」的態度輕視溫室氣體排放問題，至2100年時，海洋氧含量可能會再減少3%至4%。IUCN代表埃珮斯（Minna Epps）指出，海洋缺氧會導致棲息地（habitat）及生命多樣性減少，亦可能會改變海洋的能量和生化物質循環，「我們不知道這些生物與化學轉變會帶來什麼後果」。

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