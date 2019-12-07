星洲驗出糖尿藥甲福明受污染或致癌　美加歐跟進　港公院有使用 (20:15)

國際醫藥界過去一年多開始傳出有藥物生產受到「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）污染，降血壓藥成分「纈沙坦」（Valsartan）和抗胃酸藥成分雷尼替丁（ranitidine，商品名Zantac，即「善胃得」）皆中招，導致藥廠須回收受污染藥物，至近期問題蔓延到降血糖藥成分甲福明。

新加坡衛生科學局（HSA）近期測試了46款在當地市面流通的甲福明類藥物，發現當中3款的NDMA含量屬於不安全水平，有機會致癌，並於周三公開測試結果，同時宣布回收這3款藥物。

FDA周四（5日）發表聲明，確認將藥品NDMA成分調查擴展到甲福明類藥物。聲明指出，FDA本已在調查各種藥物是否存在NDMA之類的可致癌亞硝酸胺（nitrosamines）雜質，稱知悉其他國家的糖尿病藥物據報有低水平的NDMA，儘管基於現有資訊，涉事外國藥物的NDMA水平仍在自然水平範圍之內。FDA雖稱目前美國市場暫無類似回收，但正在調查美國流通的甲福明類藥物是否含有NDMA，以及是否超出96奈克（nanograms，1奈克為10億分之一克）的每日攝入量可接受水平。

歐盟轄下歐洲藥品管理局（EMA）亦宣布，因應新加坡的調查結果，正要求藥企測試在歐盟境內流通的甲福明類藥物。加拿大衛生部則稱，暫未知悉有何在加國流通的甲福明類藥品含有超出可接受上限的NDMA，但正跟國際監管伙伴密切合作，以評估事態發展。

甲福明是醫學界治療二型糖尿病的一線藥物，被列入世界衛生組織基本藥物標準清單，屬口服型藥物。

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