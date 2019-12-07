涉Twitter用「戀童佬」辱英洞穴專家　馬斯克脫誹謗罪 (17:52)

64歲的昂斯沃思（Vernon Unsworth）在去年泰國少足隊被困洞穴時，協助召集洞穴潛水專家展開拯救。馬斯克（Elon Musk）當時曾派出Tesla工程師及一艘小型潛艇到泰國希望協助，被昂斯沃思批評是「公關騷」，觸發兩人罵戰。馬斯克在Twitter發出連串帖文反擊，當中包括稱昂斯沃思為「戀童佬」。昂斯沃思認為馬克斯的帖文損害其聲譽及事業，要求他賠償1.9億美元（約14.8億港元）。

馬斯克本周在庭上表示，「戀童佬」一詞在他童年生活的南非是流行俗語，意指「毛骨悚然的老頭」（creepy old man），並非字面意思，他在庭上亦就此道歉。但昂斯沃思的律師稱，在一封馬斯克回應新聞網站Buzzfeed記者電郵有關該誹謗事件時，寫道：「不要再為兒童強姦犯辯護。」

經過4日聆訊，由3男5女組成的陪審團商議不足1小時，一致認為昂斯沃思誹謗指控不成立。陪審團團長瓊斯（Joshua Jones）表示，昂斯沃思的律師團隊未能就案件提出足夠證據。

法庭裁決後，馬斯克說：「我對人性恢復了信心。」昂斯沃思則表示尊重裁決，其代表律師說，裁決帶出一個對社會不好的信息，就是你可以作出任何卑鄙和不實的指控而毋須負責。

法律專家稱，相信這是首宗因個人在Twitter發文而審訊的誹謗官司，或改變網上誹謗的司法景觀（legal landscape）。路透社指出，不少專打誹謗案的律師私下都對判決感到意外，承認這會令一些判決前被認為足以入罪的誹謗案件定罪機會降低，辯方也可能以此為由尋求減低和解金額。其中律師巴布科克（Chip Babcock）稱：「我認為這次判決反映網絡留言或聊天感覺上更像日常對話……不至於在官司中受罰。」

（BBC/法新社/路透社）

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