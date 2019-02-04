美海軍基地槍擊釀4死　疑兇為沙特空軍少尉　曾發文批美國是「邪惡國家」 (17:12)

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當地警方指出，周五清晨近7時接報稱基地內一座教學樓發生槍擊案，數分鐘後一名副警長趕到場，在一個課室內擊斃疑犯。事件中有兩名副警長受傷，一人被擊中手臂，另一人被擊中膝蓋。

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）表示，槍手來自沙特阿拉伯。情報組織SITE則稱，槍手名為Mohammed al-Shamrani，案發前他Twitter發文稱美國是「邪惡國家」，他對美國人支持、資助及犯下針對穆斯林及違反人權的罪行感厭惡。

美國總統特朗普於Twitter留言表示，沙特國王薩勒曼致電他，就事件致以慰問，並稱沙特人民對槍手的野蠻行為感極度憤怒。薩勒曼亦發聲明譴責槍擊案，指出沙特政府安全部門會與美國部門一同調查案件起因，強調此案肇事者不代表將美國人當成朋友及盟友的沙特人民。

美國海軍表示，最近幾周，沙特共有20名海空軍成員到彭薩科拉海軍航空基地，與美軍一同受訓。有熟悉訓練計劃的人稱，到美國參與軍事訓練的沙特空軍都經過兩國嚴格審查，是經嚴格挑選的精英。美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）質疑政府審查外國軍人的程序是否全面及有效，共和黨聯邦參議員斯科特（Rick Scott）則要求政府全面審視相關軍事訓練計劃。

（路透社/法新社）

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