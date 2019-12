女嬰在今年9月被診斷患有嚴重失聰,日前獲新款助聽器,父母替她戴上後跟她說話,女嬰隨即發出叫聲,且不斷大笑。

女嬰父親的左耳同是失聰,他其後於twitter分享該段短片,片段一天內獲得約15萬人觀看。

😍When our daughter’s new hearing aids are turned on in the morning 😍#happybaby @NDCS_UK @BDA_Deaf @NHSMillion pic.twitter.com/59GZSMgp5D— Paul Addison (@addisonjrp) 2019年12月5日