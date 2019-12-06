全球近千萬人染麻疹逾14萬病人亡　專家：反疫苗風氣肇禍 (23:44)

根據世衛和美國疾病控制與預防中心（CDC），2016年全球錄得約700萬宗估計麻疹個案，當中9萬人死亡，是有紀錄以來最低，但此後麻疹宗數持續回升。世衛和CDC的最新報告顯示，2018年度全球估計錄得980萬宗個案，142,300人死亡。世衛數據顯示，2018年有約35萬宗「官方確認」個案，今年至11月中的個案已達66.3萬宗，相當於去年同期的3倍。

儘管存在可用、安全和有效的麻疹疫苗，世衛指疫苗接種率已停滯近10年；接種率必須達95％才能防止爆發，可是全球接種第一劑疫苗的兒童比率只得86％，第二劑至不足70％。在剛果民主共和國等貧窮國家，軍事衝突和醫療系統不健全妨礙了疫苗接種，但包括富裕國家在內的許多地方，卻因社交網絡散播反疫苗失實誤導資訊，令疫苗注射率下降，導致疫情再度爆發。英國、希臘和捷克等去年起失去「麻疹絕迹」（measles elimination）地位；美國亦錄得25年來最多的病例，瀕臨失去麻疹絕迹地位。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）說：「兒童死於可憑疫苗預防的疾病如麻疹，的確令人氣憤，是集體的失敗。」

疫苗接種停滯被認為跟在全球多地的反疫苗運動有關，其中太平洋島國薩摩亞周四拘捕一名宣揚「疫苗有害論」的人，以示對反疫苗運動絕不容忍。該國10月中旬爆發疫情，約20萬人口中出現逾3880宗病例，至少63人死亡，當中55人在4歲或以下。政府已宣布進入麻疹緊急狀態，周四起全國停擺兩日，強制民眾接種疫苗，同日還拘捕了一名堅持在社交網絡宣揚「疫苗有害論」的男子，控告他「煽動反對政府命令」，可判囚兩年。當局表明不再容忍反疫苗宣傳，通訊部長稱，反疫苗言論拖累接種步伐，警告疫苗有害論者「別擋路，不要再製造死亡」。

（法新社/衛報）

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