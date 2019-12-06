印度涉姦殺4犯遭警開槍擊斃　民眾上街慶祝 (22:21)

案件發生於上周三（11月27日），受害27歲女獸醫擬駕駛電單車赴約時發現車胎漏氣，她致電通知家人，並告知有一名貨車司機願幫忙，自己正在一處收費廣場等候，惟女子其後失去聯絡，至翌日早上其燒焦遺體在市郊被發現。警方調查後拘捕4名20至26歲男子，包括兩名貨車司機及貨車清潔工，指他們藉詞協助維修電單車，把女子誘騙到卡車場輪姦及使其窒息死亡，再焚屍滅迹。事件掀起全國示威，數百示威者一度圍堵拘留疑犯的警署，又斥警方在家屬報案後不作為，甚至以女子可能只是與人私奔推搪，錯過救援機會。多名國會議員周初曾主張應把疑犯公開處以私刑。

事件今日出現重大轉折。警方稱，今晨6時左右，數名警員把疑犯帶回棄屍地點重組案情，其間沒有被鎖上手銬的疑犯用石頭等物件襲擊警員，之後槍去警員佩槍開槍，雙方駁火後4名疑犯全被擊斃，兩名警員受傷。警方並無披露事發時有多少名警員在場。

消息傳出後，當地約有2000名民眾上街慶祝，甚至大放煙花及派發糖果，又向警員撒玫瑰花瓣致意，亦有網民在社交網站讚揚警方行動。受害人的母親接受英國廣播公司（BBC）訪問，形容疑犯被擊斃反映「公義已獲彰顯」，相信女兒在天之靈可安息。她亦希望針對強姦與性侵的法例可更嚴謹，不讓任何女孩遭受相同的苦難。受害人的姊妹亦稱，本期望在法院審訊求公義，但警方的行動「出乎意料」，「因為警方（今次）的行動，人們在做這些事情（強姦）前會三思」。

有專家質疑警方做法或等同法外殺人，損害公義。致力推動印度警政改革的退休警官辛格（Prakash Singh）指出，把疑犯轉移至法院或案法現場時，都應有充分防範措施。雖然目前要判斷警方是否趁機行私刑屬言之尚早，但認為槍殺疑犯的情况「完全可避免」。高等法院律師格羅弗（Vrinda Grover）稱，殺害疑犯只是捷徑，長遠會有不良後果，涉案警員均應受查。執政人民黨議員馬內卡甘地（Maneka Gandhi）亦認為不應施以私刑，「如果你在完成應有法律程序前槍殺疑犯，那要法院、法律和警察有何用？」

（綜合報道）

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