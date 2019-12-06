英婦攀西班牙雪山遇險　心臟停逾6小時後奇蹟復活 (14:13)

34歲的Audrey Schoeman在山上遇險期間昏迷，其丈夫Rohan曾用手摸她脈搏，卻感覺不到跳動，「我以為她已經死了，當時是下午3時左右」。救援人員約於兩小時後抵達，Schoeman的體溫已低至攝氏18度，後來被送往巴塞羅那醫院時，已無生命體徵。

醫生其後使用人工心肺機器（ECMO），於其血液注入氧氣及加熱，直至她的體溫達到攝氏30度時，再以心臟除顫器進行急救，最終她的心臟成功於晚上9時46分重新跳動。

其主治醫生Eduard Argudo表示，由於Schoeman傷勢主要由低溫症造成，導致她的身體和大腦失去知覺瀕臨死亡，相信仍有機會挽救，但如果她在正常的體溫下，長期處於心臟停止的狀態，便將死亡。醫生稱今次是西班牙有紀錄以來最長的心臟停頓個案。

Schoeman留醫12日後出院，暫時僅有手指靈活度的問題，未有任何後遺症。她於今日（6日）出席新聞發布會時感激醫護團隊的努力，形容今次復活是奇蹟。她說，對失去知覺的6小時沒有記憶。

（英國廣播公司／衛報）

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