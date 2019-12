【彈劾特朗普】特朗普：共和黨團結將獲勝　佩洛西否認「憎恨任何人」【短片】 (12:12)

相關報道︰佩洛西命眾院草擬彈劾條款

路透社引述兩名知情者透露,眾院司法委員會,預計最遲下周初可擬定彈劾條款,最快可望於下周四表決,以建議對特朗普提出正式彈劾指控,然後交由眾院全院表決。

佩洛西周四宣布已指示草擬針對總統的彈劾條款後,特朗普翌日早上隨即在Twitter回應,批評毫無作為的民主黨人彈劾他,反令共和黨從未如此團結,聲言「我們將獲勝」。

在記者會尾聲,有傳媒問佩洛西是否「憎恨」特朗普,並稱有共和黨人認為民主黨人啟動彈劾是因為討厭特朗普,本已準備離開的佩洛西停下腳步回應,指着發問的記者反駁說,自己生於充滿愛的基督徒家庭長大,「我不憎恨任何人」,強調彈劾總統是關乎美國憲法,而特朗普做了違反誓言的事,促記者勿惹她,勿以「憎恨」一詞加諸她身上。

“Don’t mess with me.” Nancy Pelosi blasts reporter who asked if she hates Trump pic.twitter.com/wSf2xtb1QQ— TIME (@TIME) 2019年12月5日