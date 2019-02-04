【彈劾特朗普】特朗普：共和黨團結將獲勝　佩洛西否認「憎恨任何人」【短片】 (12:12)

美國國會眾議院議長佩洛西周四（5日）指示眾院司法委員會主席開始草擬針對總統特朗普的彈劾條款，據知情者稱，委員會周末將趕工，最快可望下周四（12日）進行表決。特朗普矢言無懼，聲言共和黨團結「將獲勝」。
路透社引述兩名知情者透露，眾院司法委員會，預計最遲下周初可擬定彈劾條款，最快可望於下周四表決，以建議對特朗普提出正式彈劾指控，然後交由眾院全院表決。
佩洛西周四宣布已指示草擬針對總統的彈劾條款後，特朗普翌日早上隨即在Twitter回應，批評毫無作為的民主黨人彈劾他，反令共和黨從未如此團結，聲言「我們將獲勝」。
在記者會尾聲，有傳媒問佩洛西是否「憎恨」特朗普，並稱有共和黨人認為民主黨人啟動彈劾是因為討厭特朗普，本已準備離開的佩洛西停下腳步回應，指着發問的記者反駁說，自己生於充滿愛的基督徒家庭長大，「我不憎恨任何人」，強調彈劾總統是關乎美國憲法，而特朗普做了違反誓言的事，促記者勿惹她，勿以「憎恨」一詞加諸她身上。
（法新社／路透社）
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“Don’t mess with me.” Nancy Pelosi blasts reporter who asked if she hates Trump pic.twitter.com/wSf2xtb1QQ— TIME (@TIME) 2019年12月5日