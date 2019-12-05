法國大罷工抗議馬克龍改革退休金　料數百萬人響應 (20:54)

今次改革將現行按職業與身分類別劃分的42種退休制度，統整為統一制度，按照其收入、工作時數與年資等計算「點數」，以衡量退休金，受影響者包括公私營行業，涉及公共交通、教育、醫療與司法及執法部門。受改革影響的業界憂退休金將被削減。

多個工會號召罷工，料數百萬人響應。法國國營鐵路公司（SNCF）估計，當地九成區域列車將停駛，近半「歐洲之星」跨國列車亦已取消。公司已租用巴士接載受影響乘客，但或未能應付所有需要。法國民航局亦警告，周四將有20%航班取消。

中小學教職員亦響應罷工，教育部長布蘭克（Jean-Michel Blanquer）估計將有55%教職員罷工，其中巴黎罷工教師料達78%，僅約三分之一學校可如常上課。醫護人員、警察、律師等均有程度不一的罷工行動。

內政部警告，全國將有245場合法示威，但可能有激進分子破壞，數千警察協助維持秩序。經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）稱，預計反對改革退休金的浪潮持續，甚至與因反對提高燃油稅而起、去年持續至今的「黃背心」運動合流，政府應加緊向國民說明改革方案，平息民眾憂慮。

（綜合）

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