不滿遭暗諷　特朗普批杜魯多是「雙面人」 (09:55)

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周二傍晚，英國、加拿大、法國和荷蘭領袖被媒體拍到於背後揶揄美國總統特朗普，片段中眾人沒有提及特朗普的名字，但外界認為他們在背後談論特朗普。

當日較早時，法國總統馬克龍與特朗普單對單會晤，之後還接受傳媒提問。英國首相約翰遜問身旁的馬克龍：「你是因為這樣而遲到？」加拿大總理杜魯多插嘴說：「他（馬克龍）遲到，是到因為他要出席40分鐘的記者會。」馬克龍似乎向其他人講述與特朗普會面的事，其間杜魯多又說：「你可以見到他的幕僚團隊大吃一驚。」外界認為杜魯多說的是特朗普的團隊對特朗普在稍早時記者會上的表現大感意外。

特朗普翌日被記者問到是否聽說到杜魯多有關他的談話時，特朗普回應說︰「他是個雙面人」，並暗示是因自己曾質疑加拿大未能把國防經費增加到佔國內生產總值的2%，因此杜魯多對他感到不滿。特朗普其後與部分北約盟國領袖共晉午餐後，被記者錄到他說：「我說那傢伙是雙面人有點好笑。」

杜魯多及後在記者會上也淡化事件，稱他與特朗普有良好的會談，又解畫稱，會說特朗普團隊大吃一驚，是因為特朗普宣布下次七國集團（G7）峰會將在美國總統度假地點大衛營舉行。

北約峰會閉幕後，特朗普取消記者會，他說：「我們會直接回去，我認為我們開了太多記者會。」

（法新社）

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