一生致力人道救援工作　日本醫生中村哲阿富汗遇襲亡 (21:06)

事發於阿富汗東部楠格哈爾省首府賈拉拉巴德市，現年73歲的中村哲為非政府組織白沙瓦會（Peshwar Kai）主管，他今早乘車前往監督灌溉工程途中遭到槍擊，他胸部中槍，送院後死亡，與他同行的5名阿富汗人包括3名保安人員、司機及一名中村的同事也喪生。白沙瓦會人員福元滿治（譯音）在東京向傳媒表示，暫未知今次襲擊背後的原因，是否為單純搶劫，或是利益衝突。

1946年生於福岡市的中村哲，最初在日本行醫，1984年到巴基斯坦治療痲瘋病患者。兩年後他前往阿富汗，在楠格哈爾省偏遠村落開設其首間診所，並成立白沙瓦會，最高峰時白沙瓦會營運10間診所，為當地痲瘋病人和難民提供服務。中村哲亦致力參與村落的水井建設和灌溉，這些村許多居民因缺乏乾淨食水而患上霍亂和其他疾病。

2003年，中村哲獲得有亞洲諾貝爾獎之稱的菲律賓「麥格塞塞獎」（Ramon Magsaysay Award）。他今年又獲得阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）授予榮譽公民身分。對於中村哲遇襲身亡，阿富汗總統發言人形容中村是「阿富汗最親密的朋友之一，他一生致力幫助和與阿富汗人合作」。

（BBC/法新社/朝日新聞）

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