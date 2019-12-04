美軍1720億元購9艘升級版核潛艇　被指應對中國威脅 (19:12)

「弗吉尼亞」級核潛艇（Virginia-class SSN）是美國海軍第一艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核潛艇，目前共有18艘，另有10艘建造中。最新9艘潛艇將比現有同款大幅升級，包括噸位由7800噸增至10200噸，長度從115米增至140米，火力也大幅提升，從原本搭載12枚戰斧巡航導彈大增至40枚。新潛艇將在2025至2029年間交貨。

海軍潛艇計劃執行官戈金斯（David Goggins）形容，新版弗吉尼亞級核潛艇是「一個世代級的躍進」。曾在美國太平洋司令部聯合情報中心擔任主管的舒斯特（Carl Schuster）說，這項合約是美軍「對中國軍力逐漸增強和其在西太平洋積極行動所作的最新回應」。

美國國防部在2019年5月發布的《中國軍力報告》中指出，解放軍到明年將擁有多達70艘潛艇，預料5年內中國會開始生產與弗吉尼亞級同級的核動力潛艇。美軍預計，中國核潛艇數量預計在2025年追上美國。澳洲悉尼大學美國研究中心今年8月發表的分析報告亦指出，隨着中國部署愈來愈多巡航導彈、高超音速技術和防空系統，美國在水底作戰的優勢在區內權力平衡上就顯得更加重要。

（CNN）

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