英大學研發仿生神經元晶片　望有助治療腦退化病症 (17:47)

這次學者透過收集老鼠的兩種神經細胞數據開發程式，包括來自關於記憶與學習的海馬體（hippocampus），以及涉及潛意識控制呼吸的神經細胞。他們結合數學、運算和晶片設計，複製真正神經元細胞迴路自然運作的方式，研究出的人工神細胞為一塊只需140納瓦（nanoWatts）電力驅動的微型矽晶片，重現傳遞信號發射模式的準確度達94%。

學者稱，他們現可基於真正的神經細胞例如大腦、脊髓或是周邊神經系統 （Peripheral nervous system）較遠區域的皮膚感覺神經元，製造出各種仿生神經細胞。這項研究成果為各種因退化性疾病而失去的神經元修復提供可能性，例如治療心臟衰竭、阿茲海默症等。

仿生神經細胞晶片的首項應用範疇將會是治療心臟衰竭，巴斯大學物理學教授諾加雷（Alain Nogaret）表示，他們正利用仿生神經元晶片開發心臟起搏器。研究員以實驗室動物進行的測試顯示，仿生神經細胞晶片刺激心臟的效率較傳統心臟起搏器更高。

研究結果周二（3日）發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊。

（BBC/衛報/金融時報）

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