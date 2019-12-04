眾議院公布彈劾調查報告　批特朗普濫權妨礙調查 (15:40)

這份300頁的報告指出，特朗普濫用權力，利用軍事援助及訪白宮機會，施壓烏克蘭總統順從其政治要求，「特朗普總統的計劃，為了有助他競選連任而進行兩項具有政治動機的調查，顛覆美國對烏克蘭的外交政策及破壞國家安全」。報告指出，特朗普要求烏克蘭新任總統澤連斯基公開宣布調查其政治對手、前副總統拜登，並調查一個不可信的陰謀論，即烏克蘭干預了2016年美國總統大選，而非俄羅斯。

報告又指出，特朗普前所未有地妨礙彈劾調查，包括拒絕讓他的高級顧問提供文件和證辭、試圖阻止政府官員作供、恫嚇證人。報告指有「壓倒性證據」證明特朗普有不當行為及阻撓國會調查。

白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）隨即駁斥這份報告，批評民主黨完全未能提供任何有關特朗普不當行為的證據，批評這報告「只反映他們的挫敗感」。

該報告周二獲眾議院情報委員會表決通過，然後提交給眾議院司法委員會，後者今日（4日）將會舉行聽證會，並考慮是否草擬彈劾條款。

（BBC/法新社/衛報）

其他報道：共同社：安倍擬在中國舉行日韓首腦會談

其他報道：外交部批美眾院通過新疆人權法案 斥干涉內政促糾正錯誤

其他報道：「中國威脅」首成北約峰會焦點 秘書長：不想與北京為敵