眾議院公布彈劾調查報告　批特朗普濫權妨礙調查 (15:40)

美國民主黨控制的眾議院情報委員會，周二（3日）公開總統特朗普的彈劾調查結果報告，指控特朗普把自己的個人及政治利益凌駕在國家利益之上，尋求破壞美國總統選舉過程的完整性，並危及國家安全。報告又指摘特朗普前所未有地妨礙彈劾調查，形容有「壓倒性的證據」證明其不當行為。
這份300頁的報告指出，特朗普濫用權力，利用軍事援助及訪白宮機會，施壓烏克蘭總統順從其政治要求，「特朗普總統的計劃，為了有助他競選連任而進行兩項具有政治動機的調查，顛覆美國對烏克蘭的外交政策及破壞國家安全」。報告指出，特朗普要求烏克蘭新任總統澤連斯基公開宣布調查其政治對手、前副總統拜登，並調查一個不可信的陰謀論，即烏克蘭干預了2016年美國總統大選，而非俄羅斯。
報告又指出，特朗普前所未有地妨礙彈劾調查，包括拒絕讓他的高級顧問提供文件和證辭、試圖阻止政府官員作供、恫嚇證人。報告指有「壓倒性證據」證明特朗普有不當行為及阻撓國會調查。
白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）隨即駁斥這份報告，批評民主黨完全未能提供任何有關特朗普不當行為的證據，批評這報告「只反映他們的挫敗感」。
該報告周二獲眾議院情報委員會表決通過，然後提交給眾議院司法委員會，後者今日（4日）將會舉行聽證會，並考慮是否草擬彈劾條款。
（BBC/法新社/衛報）
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