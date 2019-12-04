野生北極熊遭噴黑漆　專家警告：保護色失效恐致命【短片】 (14:05)

世界自然基金會（WWF）成員卡夫里（Sergey Kavry）周一（2日）在其社交網站facebook專頁上載影片，顯示一隻在雪地上行走的北極熊，右側被塗上黑色大字「T-34」。片段中兩名男子以俄語對話，有人問「為何（這隻北極熊）這麼骯髒？」另一人反問「是斑點北極熊嗎？」二人其後發現是有人噴上黑色字，即不斷以粗口狂罵。

「T-34」是一款前蘇聯的坦克，二戰時曾發揮擊敗納粹德國關鍵作用。北方生物性問題研究所（Institute of Biological Problems of the North）科學家科赫涅夫（Anatoly Kochnev）表示，有關字眼書寫均勻，而且大小相同，如果不麻醉該北極熊，便無法在牠身上噴漆。

科赫涅夫認為，此事或發生在俄國偏遠的新地群島，因當地有專家小組曾麻醉跑到人類居住地區的北極熊。他說，北極熊在雪地狩獵時需要依靠可讓牠隱身的白色毛皮，惟其身上的標記或需花費數星期才能被洗去，擔心牠的保護色失效會受到攻擊喪命。

（英國廣播公司／西伯利亞時報／衛報）

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