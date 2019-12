野生北極熊遭噴黑漆　專家警告：保護色失效恐致命【短片】 (14:05)

世界自然基金會(WWF)成員卡夫里(Sergey Kavry)周一(2日)在其社交網站facebook專頁上載影片,顯示一隻在雪地上行走的北極熊,右側被塗上黑色大字「T-34」。片段中兩名男子以俄語對話,有人問「為何(這隻北極熊)這麼骯髒?」另一人反問「是斑點北極熊嗎?」二人其後發現是有人噴上黑色字,即不斷以粗口狂罵。

「T-34」是一款前蘇聯的坦克,二戰時曾發揮擊敗納粹德國關鍵作用。北方生物性問題研究所(Institute of Biological Problems of the North)科學家科赫涅夫(Anatoly Kochnev)表示,有關字眼書寫均勻,而且大小相同,如果不麻醉該北極熊,便無法在牠身上噴漆。

科赫涅夫認為,此事或發生在俄國偏遠的新地群島,因當地有專家小組曾麻醉跑到人類居住地區的北極熊。他說,北極熊在雪地狩獵時需要依靠可讓牠隱身的白色毛皮,惟其身上的標記或需花費數星期才能被洗去,擔心牠的保護色失效會受到攻擊喪命。

(英國廣播公司/西伯利亞時報/衛報)

