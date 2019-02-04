FBI警告FaceApp等俄製應用程式　恐竊個人資料 (18:33)

FaceApp是一款人工智能（AI）人臉編輯器，可將照片中人變老或變得年輕。有專家研究FaceApp的服務條款後，發現其私隱政策允許應用開發者獲得圖像的永久權利和向廣告商提供數據，個人資料可能被傳送到「敵對外國勢力」，民主黨參議院領袖舒默今年7月去信FBI和聯邦貿易委員會（FTC），促請調查FaceApp是否涉及私隱風險。

舒默周一（2日）公開FBI回信。FBI在信中警告，俄國情報部門能遙控俄國網絡內所有通訊和伺服器，令所有在該國研發的程式都有安全風險。舒默呼籲所有美國人考慮立即刪除像FaceApp這類程式，在下載「海外敵對國家」開發的程式前要極之小心。

FaceApp創辦人兼總裁貢恰羅夫（Yaroslav Goncharov）周一發表聲明，強調公司沒將用戶資料出售或分享給第三方，所有資料都儲存在俄羅斯以外由美國亞馬遜公司和Google運作的雲端伺服器。FaceApp於2017年由聖彼得堡一家名為Wireless Lab的公司研發。

另一方面，俄總統普京周一簽署法令，從明年7月起，所有在該國出售的智能手機、電腦和智能電視，都須預裝一系列俄羅斯軟件，名單稍後公布。今次法令被視為政府扶植俄國科網企業，與海外企業競爭。

（華爾街日報/路透社）

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