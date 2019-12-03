美掀貿易戰新火頭　向巴西阿根廷鋼鋁及法國貨品加徵關稅 (15:23)

特朗普周一在Twitter說：「巴西和阿根廷正主導其貨幣大規模貶值，損害美國農民。因此，我將恢復從這些國家輸美的所有鋼鋁徵收關稅，並立即生效。」美國去年宣布對全球進口美國的鋼及鋁材分別徵收25%及10%關稅，但其後豁免部分國家，包括巴西和阿根廷。

特朗普此舉或令巴西總統博索納羅大感意外，因後者一直致力拉近與華府關係。對於美國開徵懲罰關稅，博索納羅表示，將先與經濟部長討論，若有需要會與特朗普直接溝通。今年1月至10月，巴西向美國出口了22億美元鋼鐵，佔該國出口總額逾9%。有分析指出，特朗普一再冷落博索納羅，可能導致巴西轉向更長期地靠攏中國。

華府周一亦表示，將向法國入口貨品加徵最高100%關稅，包括芝士、汽酒、化妝品和手袋等，最快明年1月中實施，以報復法國向美國科技公司徵數碼稅。美國貿易代表萊特希澤稱「這決定發出明確信號，即美國將對歧視或以其他形式對美國公司造成不當負擔的數碼稅採取行動」，又警告華府正考慮就奧地利、意大利和土耳其的類似數碼稅展開調查。

（法新社／路透社／金融時報）

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