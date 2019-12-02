聯合國氣候大會召開　古特雷斯：大型經濟體減排努力完全不夠 (18:50)

古特雷斯表示，人們正面對氣候危機，且「無法逆轉的地步已逼在眉睫，並正衝向我們」，「在未來關鍵的12個月，我們必須確保更多雄心勃勃的國家承諾，立即開始以2050年達至碳中和目標的速度，減少溫室氣體排放」。他批評許多國家未有履行承諾減排，並「缺乏政治意願」。

古特雷斯沒有點名哪些國家，但歐洲氣候基金會總裁、《巴黎協定》主要建構者杜比安納（Laurence Tubiana）說：「有些國家，像中國和日本，都暗示他們不願意更加努力。」法新社指出，印度、俄羅斯、巴西也一樣，未展現出更積極行動減排，美國更是完全退出《巴黎協定》。

慈善機構樂施會今日表示，過去10年來，惡劣天氣和山火加劇，迫使超過2000萬人離開家園。樂施會氣候政策主管戈爾（Tim Gore）說：「這是我們長期警告的暖化世界，如今它就呈現在我們眼前。」樂施會稱，除非各國領導人盡快採取行動遏止氣候變化的衝擊，否則問題將持續惡化。

（路透社/法新社）

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