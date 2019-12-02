巴西警追捕疑犯闖街頭派對射橡膠彈　釀人踩人9死 (18:25)

當日清晨4時左右，聖保羅警方在貧民窟檢查路過車輛時，兩名駕駛電單車的男子向執勤警員開槍後逃跑，38名警員連同14輛警車隨即展開追捕。追捕中雙方混入了附近一場約有5000人參加的街頭舞會派對，觸發恐慌並引發人踩人事故，9名死者包括8男1女。

路透社報道，警方承認在派對場地曾使用化學武器和橡膠子彈，報道沒有說明是什麼化學武器。法新社引述一名受傷17歲少女的母親稱，警方封鎖了現場一條街，然後施放胡椒催淚彈（pepper-gas canisters）和發射橡膠子彈，又有警員持玻璃瓶襲擊她的女兒，令女兒頭破血流。電視台的影片顯示有警員腳踢在場者。

聖保羅州州長多利亞表示，會指定專責部門調查這次人踩人事件，並追究相關人員責任。警方表示，街頭派對成為罪行與濫藥溫牀，「已經失控」，又強調死者全部是被踩死，沒有一人是被警方擊斃。

（路透社/法新社/中新社）

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