白宮稱特朗普周三不會出席彈劾調查聽證會 (11:33)

相關報道︰眾院邀特朗普赴彈劾聽證 「不去別怨」

眾議院司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）上周去信總統特朗普，邀請他出席本周三（4日）舉行的首場彈劾調查公開聽證會，要求特朗普在周日下午6時前回覆，他本人以及他的律師代表會否出席聽證會。

白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）去信回覆納德勒稱，在證人身分尚未公開的情況下，不能確定總統能獲得公平的聽證，因此不會參與周三的聽證會。西波隆並沒有完全排除白宮參與日後其他聽證會的可能，並提出要求納德勒提供更多聽證會的細節，並說會在周五（6日）前答覆納德勒。

對於特朗普及其律師拒絕參與周三的聽證會，眾院司法委員會未予置評。

特朗普被指以跟烏克蘭總統澤連斯基在白宮會面，以及近4億美元的軍事援助作交換條件，向該國施壓要求公開調查民主黨總統參選人拜登及其兒子，觸發針對「烏克蘭門」風波的彈劾調查。

民主黨主導的眾院司法委員會擬將彈劾調查的重點，從事實調查轉向衡量特朗普與烏克蘭的交易是否涉及不當行為。負責擬定正式彈劾條款的司法委員會料將展開一系列彈劾調查聽證程序，包括周三的首場聽證會，法律專家屆時將針對彈劾的憲法基礎作證。這些聽證程序成為可能彈劾特朗普的重要一步。

（法新社／路透社）

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