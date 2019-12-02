揭貪女記者遇害觸發政治危機　馬耳他總理宣布將請辭：選出繼任人後下台 (09:15)

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馬斯喀特周日晚上發表電視講話宣布將請辭，但說不會立即下台，而是於2020年1月12日選定繼任人後才下台。

馬斯喀特表示：「那一天，我將辭去工黨黨魁職務，之後我會辭去總理職務。」由於他沒有立即請辭，引起部分反對派人士強烈不滿，狠批他應該立即下台。

馬耳他富商費內克（Yorgen Fenech）上周六（11月30日）被控涉嫌在兩年前串謀謀殺揭弊女記者加利齊亞（Daphne Caruana Galizia）。加利齊亞生前致力披露政府最高層的貪污問題。

費內克否認控罪，並在庭上提及馬斯喀特政府其他官員有份策劃謀殺和其他貪污行為。有警方消息稱，費內克指總理當時的幕僚長斯肯布里（Keith Schembri）才是真正幕後主謀，而斯肯布里上周二被捕後兩天獲釋，未被控罪名。馬斯喀特上周二（11月26日）公布斯肯布里辭職的消息。

有輿論批評馬斯喀特保護涉案人，事件演變成該國自1964年獨立以來最嚴重的政治及憲法危機。加利齊亞的家屬亦指摘馬斯喀特包庇殺害加利齊亞的涉案人，與大批民眾連日上街，要求馬斯喀特下台。

（法新社/路透社）

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