加拿大前華裔議員自揭曾遭中國拘留　被迫泄政府機密 (18:24)

屬於加拿大環球電視網絡旗下的「環球新聞」（Global News）周五（29日）報道，2001至2017年擔任卑詩省議員的李燦明，與妻子在2015年11月到中國度假，入境時在上海機場遭拘留，他與妻子被強行分開8小時。李說，中國官員拿走了他的個人電話和卑詩省政府的黑莓手機，並要他交出手機密碼。他擔心自己或被迫與妻子分開數天甚至更糟，因此屈服，相信中國官員在8小時間查檢了他在卑詩省立法議會的電子郵件和其他政府機密文件。

李燦明說，中國當局最終沒有對他提出具體指控，只說他的所作所為「危害中國國家安全」。最後中國官員要求他和家人立即離境，李問可否前往香港，但被告知要返回溫哥華。

李燦明稱，本來打算回到加拿大後公開自己的經歷，但當時考慮到對「中加關係的潛在損害」而決定沉默。他說：「我曾擔任卑詩省政府副議長，那時候（中加關係）進展順利，如果我召開記者會，可能會引起很多問題。」

不過，李表示，自從2015年以來，他看到中國政府對加拿大政治體系的干預愈來愈多，包括中國使領館官員要求加拿大政客不要就可能激怒中國的問題發聲。李表示，他公開支持台灣獨立和香港民主，相信因此惹怒了中國政府。他又說，每年都會在中國駐溫哥華領事館前參加「六四」燭光活動，曾多次收到中國使領館人員警告，包括2017年時任中國駐溫哥華總領事劉菲叫他不應該參加「六四」紀念活動。到2018年底，中國拘捕加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）一事，李燦明感同身受，認為是時候發聲。

李於今年1月1日去信總理杜魯多和時任外交部長方慧蘭，詳述2015年被拘押一事，但一直沒有收到回覆。直到周三（11月27日），「環球新聞」向中國駐溫哥華領事館轉發了一封李的投訴信並詢問緣由的第二天，杜魯多辦公室給李發了一封電郵，表示已收到來信。

卑詩省司法部長伊比（David Eby）回應報道時稱，這是一件「令人擔憂和不安」的事情，對加中關係有國際性影響，要求聯邦政府調查。

（Global News）

其他報道：丹麥首將格陵蘭列國安議程首位 先於恐怖主義

其他報道：荷蘭海牙購物街3年輕人遭刺傷 警追緝刀手

其他報道：倫敦橋恐襲釀2死 被擊斃疑兇曾犯恐襲主義罪行去年出獄