丹麥首將格陵蘭列國安議程首位　先於恐怖主義 (15:45)

人口只有5.6萬的格陵蘭屬於丹麥，但擁有很大自治權，包括可簽署重要商業交易協議，例如中國與格陵蘭有採礦交易。今年8月，美國總統特朗普提出有意洽購格陵蘭，被丹麥政府一口拒絕，特朗普隨即對丹麥總理惡言以向，並取消到訪當地計劃。

丹麥國防情報局（FE）向BBC表示，已決定從今年的情報風險評估開啟北極一章，因為在北極的大國利益，對丹麥有直接影響和愈來愈大的重要性，「俄羅斯、美國和中國等大國之間正展開一場權力遊戲，加深該區的緊張局勢。」

北極圈鄰近地區丹麥、俄羅斯、美國和加拿大，都爭相向聯合國提出擁有北極主權主張。丹麥新聞網站OLFI的國防記者韋斯特（Kasper Wester）表示，丹麥軍方雖定期在格陵蘭的空域和水域巡邏，但今年8月，軍方首次派出海軍最大型的支援艦到格陵蘭水域。

格陵蘭在二戰後對美國一直存在政治和戰略價值，隨着全球暖化融冰現象擴大，它還顯現採探石油、鈾、稀土、金和白金等珍貴資源與北極航運等經濟利益，引起美國及中國垂涎。俄羅斯近年亦積極加強在北極的經濟及軍事活動。

（BBC）

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