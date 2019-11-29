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英國倫敦橋響槍聲　據報警擊斃一男【短片】 (23:15)

【23:15】有網上片段顯示，事發時一名男子伏於地上，多人包圍並攻擊他，片段中有男聲稱現場有人「有刀」。警方到場後舉槍指向倒地者及包圍他的人並開槍，目擊者聽到槍聲後驚叫。

【23:00】倫敦警方表示，於當地時間周五（29日）下午1時58分接報，倫敦橋附近有人被刺傷，警員到場拘捕一名男子；現場相信有多人受傷。

【22:40】英國倫敦的倫敦橋發生槍擊案，英國廣播公司（BBC）報道，事發時一群男子在倫敦橋爭執，其間現場傳出槍聲。警方已封鎖倫敦橋。天空電視台（Sky News）報道，警方在現場擊斃一名男子。

路透社引述英國保安部門消息稱，案發時有人在倫敦刺傷他人，警方開槍擊中一名疑犯。

（BBC/路透社/天空電視台）

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