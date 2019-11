英國倫敦橋響槍聲　據報警擊斃一男【短片】 (23:15)

【23:00】倫敦警方表示,於當地時間周五(29日)下午1時58分接報,倫敦橋附近有人被刺傷,警員到場拘捕一名男子;現場相信有多人受傷。

【22:40】英國倫敦的倫敦橋發生槍擊案,英國廣播公司(BBC)報道,事發時一群男子在倫敦橋爭執,其間現場傳出槍聲。警方已封鎖倫敦橋。天空電視台(Sky News)報道,警方在現場擊斃一名男子。

路透社引述英國保安部門消息稱,案發時有人在倫敦刺傷他人,警方開槍擊中一名疑犯。

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb— amanda** (@AmandaHunter87) 2019年11月29日